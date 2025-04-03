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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
373
Время на прочтение
1 мин

В метро Киева пассажир попал под поезд: видео

На месте происшествия работают медики и правоохранители.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
В метро Киева пассажир попал под поезд: видео

© скриншот с видео

В четверг, 3 апреля, на станции столичного метрополитена «Контрактовая площадь» пассажир попал под поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

Из-за этого инцидента станции «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Почайная» и «Тараса Шевченко» на синей линии метро закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов на линии организовано от станции «Теремки» до станции «Майдан Незалежности» и от станции «Оболонь» до станции «Героев Днепра».

Корреспондентка ТСН сняла видео с места происшествия.

Позже в полиции Киевского метрополитена сообщили ТСН.ua, что на пути упал по собственной неосторожности 34-летний мужчина. Он жив, видимых повреждений нет. Его подняли с путей и передали скорой.

Напомним, в этот же день, 3 апреля, возле магазина на рынке «Юность» в Деснянском районе Киева взорвалась граната.

Дата публикации
Количество просмотров
373
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