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- Киев
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В метро Киева пассажир попал под поезд: видео
На месте происшествия работают медики и правоохранители.
В четверг, 3 апреля, на станции столичного метрополитена «Контрактовая площадь» пассажир попал под поезд.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.
Из-за этого инцидента станции «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Почайная» и «Тараса Шевченко» на синей линии метро закрыты на вход для пассажиров.
Движение поездов на линии организовано от станции «Теремки» до станции «Майдан Незалежности» и от станции «Оболонь» до станции «Героев Днепра».
Корреспондентка ТСН сняла видео с места происшествия.
Позже в полиции Киевского метрополитена сообщили ТСН.ua, что на пути упал по собственной неосторожности 34-летний мужчина. Он жив, видимых повреждений нет. Его подняли с путей и передали скорой.
Напомним, в этот же день, 3 апреля, возле магазина на рынке «Юность» в Деснянском районе Киева взорвалась граната.