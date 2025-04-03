В метро Киева пассажир попал под поезд: видео

© скриншот с видео

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В четверг, 3 апреля, на станции столичного метрополитена «Контрактовая площадь» пассажир попал под поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

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Из-за этого инцидента станции «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Почайная» и «Тараса Шевченко» на синей линии метро закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов на линии организовано от станции «Теремки» до станции «Майдан Незалежности» и от станции «Оболонь» до станции «Героев Днепра».

Корреспондентка ТСН сняла видео с места происшествия.

Дата публикации 18:12, 03.04.25 Количество просмотров 7 В киевском метро пассажирка попала под поезд

Позже в полиции Киевского метрополитена сообщили ТСН.ua, что на пути упал по собственной неосторожности 34-летний мужчина. Он жив, видимых повреждений нет. Его подняли с путей и передали скорой.

Напомним, в этот же день, 3 апреля, возле магазина на рынке «Юность» в Деснянском районе Киева взорвалась граната.