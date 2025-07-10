- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1455
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві застрелили співробітника СБУ
У Києві сьогодні, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої був вбитий співробітник Служби безпеки України.
Сьогодні, 10 липня, у Києві невідомив застрелив співробітника СБУ.
Цю інформацію «Інтерфакс-Україна» підтвердили в СБУ.
За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження.
«Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)», — зазначили «Інтерфакс-Україна» в пресслужбі СБУ.
«П’ятьма пострілами впритул, під час виходу з дому, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу», — повідомив своєю чергою колишній співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Роман Червінський.
Тим часом Національна поліція встановлює всі обставини стрілянини.
Нагадаємо, 10 липня стало відомо про стрілянину у Голосіївському районі столиці. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, потерпілий чоловік помер під час надання меддопомоги.