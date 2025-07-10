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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві застрелили співробітника СБУ

У Києві сьогодні, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої був вбитий співробітник Служби безпеки України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція розслідує вбивство

Поліція розслідує вбивство / © Поліція Києва

Сьогодні, 10 липня, у Києві невідомив застрелив співробітника СБУ.

Цю інформацію «Інтерфакс-Україна» підтвердили в СБУ.

За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження.

«Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)», — зазначили «Інтерфакс-Україна» в пресслужбі СБУ.

«П’ятьма пострілами впритул, під час виходу з дому, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу», — повідомив своєю чергою колишній співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Роман Червінський.

Тим часом Національна поліція встановлює всі обставини стрілянини.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо про стрілянину у Голосіївському районі столиці. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, потерпілий чоловік помер під час надання меддопомоги.

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