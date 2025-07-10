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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Стрілянина в Києві 10 липня: з’явилися нові подробиці

У Голосіївському районі Києва зранку, 10 липня, сталася стрілянина. Чоловік помер під час надання медичної допомоги.

Автори публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина / © Getty Images

Національна поліція встановлює обставини стрілянини в Голосіївському районі Києва, яка сталася сьогодні зрання.

Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, потерпілий чоловік помер під час надання меддопомоги.

«Подія сталася близько 9.00 на вулиці. Невідомий здійснив постріл в громадянина та втік у двір житлового будинку. Було введено операцію „Сирена“», — повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо про стрілянину у Голосіївському районі столиці. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

8 липня Нацполіція заявила, що розслідує вбивство в Деснянському районі Києва: невідомий підійшов до припаркованого автомобіля й вистрелив у чоловіка, який перебував усередині, після чого втік.

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