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Стрілянина в Києві 10 липня: з’явилися нові подробиці
У Голосіївському районі Києва зранку, 10 липня, сталася стрілянина. Чоловік помер під час надання медичної допомоги.
Національна поліція встановлює обставини стрілянини в Голосіївському районі Києва, яка сталася сьогодні зрання.
Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, потерпілий чоловік помер під час надання меддопомоги.
«Подія сталася близько 9.00 на вулиці. Невідомий здійснив постріл в громадянина та втік у двір житлового будинку. Було введено операцію „Сирена“», — повідомив співрозмовник видання.
Нагадаємо, 10 липня стало відомо про стрілянину у Голосіївському районі столиці. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
8 липня Нацполіція заявила, що розслідує вбивство в Деснянському районі Києва: невідомий підійшов до припаркованого автомобіля й вистрелив у чоловіка, який перебував усередині, після чого втік.