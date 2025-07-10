У Києві сталася стрілянина: виявлено тіло чоловіка із вогнепальним пораненням

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Сьогодні, 10 липня, у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина. Поліцейські встановлюють всі причини та обставини.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

«Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні.

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«Відомо, що стрілянина сталася на вулиці зранку. Наразі на місці працює поліція», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

На запитання про те, чи був це побутовий конфлікт чи щось інше — на це правоохоронці відповіли, що поки не готові сказати, тому що з’ясовують всі обставини.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва сталося вбивство місцевого мешканця. Підприємець загинув від пострілу у вікно свого авто.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». За цей злочин передбачене покарання до 15 років позбавлення волі.