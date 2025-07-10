Через обстріл Києва загинула 22-річна поліцейська: що про неї відомо

Поліцейська Марія Дзюмага загинула через атаку на Київ 10 липня / © Колаж

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Через російську атаку на Київ 10 липня загинула 22-річна столична поліцейська Марія Дзюмага. Правоохоронці згадують її як добру та віддану своїй професії людину.

Про це повідомила Національна поліція України.

«Сьогодні під час ворожого обстрілу трагічно загинула 22-річна поліцейська Києва Марія Дзюмага», — йдеться в заяві.

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До лав київської поліції Марія вступила 2023 року. Працювала в управлінні поліції в метрополітені.

Колеги відгукуються про Марію як про добру, життєрадісну, щиру, відповідальну та віддану улюбленій професії людину — саме такою поліцейську запам’ятають усі, хто її знав.

«Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях. Честь і вічна пам’ять. Назавжди в строю…» — йдеться в заяві Нацполіції.

Загибла через атаку на Київ поліцейська Марія Дзюмага / © Національна поліція України

Нагадаємо, через нічну атаку на Київ ракетами і безпілотниками загалом загинули двоє людей. Ще 16 осіб — постраждали.

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У низці районів Києва впали уламки збитих ворожих засобів ураження. Були пошкоджені житлові будинки, офіси, гаражний кооператив, адміністративні і складські приміщення. У столиці загорілась низка пожеж, з якими борються 400 надзвичайників.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, загалом під час нічної атаки росіяни випустили по Україні 18 ракет та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 — це «Шахеди».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕНТР КИЄВА відбивався ВІД БАЛІСТИКИ і ШАХЕДІВ! ТА НА ПОДОЛІ Є ЖЕРТВИ! ТСН з ЕПІЦЕНТРУ