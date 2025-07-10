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- Київ
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Через обстріл Києва загинула 22-річна поліцейська: що про неї відомо
Національна поліція України повідомила про втрату колеги через нічну атаку на Київ, згадуючи Марію як добру та життєрадісну людину.
Через російську атаку на Київ 10 липня загинула 22-річна столична поліцейська Марія Дзюмага. Правоохоронці згадують її як добру та віддану своїй професії людину.
Про це повідомила Національна поліція України.
«Сьогодні під час ворожого обстрілу трагічно загинула 22-річна поліцейська Києва Марія Дзюмага», — йдеться в заяві.
До лав київської поліції Марія вступила 2023 року. Працювала в управлінні поліції в метрополітені.
Колеги відгукуються про Марію як про добру, життєрадісну, щиру, відповідальну та віддану улюбленій професії людину — саме такою поліцейську запам’ятають усі, хто її знав.
«Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях. Честь і вічна пам’ять. Назавжди в строю…» — йдеться в заяві Нацполіції.
Нагадаємо, через нічну атаку на Київ ракетами і безпілотниками загалом загинули двоє людей. Ще 16 осіб — постраждали.
У низці районів Києва впали уламки збитих ворожих засобів ураження. Були пошкоджені житлові будинки, офіси, гаражний кооператив, адміністративні і складські приміщення. У столиці загорілась низка пожеж, з якими борються 400 надзвичайників.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, загалом під час нічної атаки росіяни випустили по Україні 18 ракет та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 — це «Шахеди».
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕНТР КИЄВА відбивався ВІД БАЛІСТИКИ і ШАХЕДІВ! ТА НА ПОДОЛІ Є ЖЕРТВИ! ТСН з ЕПІЦЕНТРУ