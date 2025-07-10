Атака на Київ пошкодила офіс "5 каналу" (фото)

Пошкодження на «5 каналі» через атаку на Київ 10 липня / © 5 канал

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Через нічну масовану атаку на Київ 10 липня був значно пошкоджений офіс «5 каналу». У зв’язку з цим канал не може оперативно відновити мовлення у телеефірі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «5 каналу».

Внаслідок атаки на «5 каналі» є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця. На щастя, усі працівники, що перебували у приміщенні під час нічної зміни, не постраждали.

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«Через наслідки атаки „5 канал“ не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері», — зазначається у заяві.

«Активно працюємо, щоб поновити мовлення, мовимо тільки в YouTube, поки що. Сподіваюся, що вже сьогодні о 13:00 відновимо етер — побачите наших прекрасних ведучих живими, здоровими і усміхненими», — повідомив гендиректор каналу Володимир Мжельський.

Пошкодження на «5 каналі» через атаку на Київ 10 липня / © 5 канал

Пошкодження на «5 каналі» через атаку на Київ 10 липня / © 5 канал

Пошкодження на «5 каналі» через атаку на Київ 10 липня / © 5 канал

Пошкодження на «5 каналі» через атаку на Київ 10 липня / © 5 канал

До слова, під час російської атаки на Київську область 25 травня було зруйновано будинок гендиректора «5 каналу».

Нагадаємо, російська армія у ніч пороти 10 липня здійснила масовану атаку на Київ ракетами і безпілотниками. Жертвами ударів стали двоє людей, ще 16 осіб постраждали. У низці районів столиці впали уламки, наробивши лиха, зокрема є пошкодження та виникли пожежі.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Середмістя КИЄВА постраждало чи не НАЙБІЛЬШЕ під час НІЧНОЇ КОМБІНОВАНОЇ АТАКИ