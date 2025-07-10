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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Російські війська завдали ударів по Київщині: що відомо про наслідки (фото)

Внаслідок обстрілів Київщини, на жаль, є потерпілі ті руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київщину

Атака на Київщину

Армія РФ 10 липня завдала численних ударів по Київщині. Внаслідок російських ударів є постраждалі, виникли пожежі.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними відомства, у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватний житловий сектор, гаражі, господарчі будинки та 23 автомобілі.

“Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі. В Обухівському та Броварському районах надали меддопомогу двом постраждалим громадянам”, — завершили у відомстві.

Нагадаємо, на Київщині у ніч проти 6 квітня 2025 року Сили ППО працювала по російських БпЛА.

“У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги”, — йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо,

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