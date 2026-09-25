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- Київ
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У Києві уламки дрона впали на 25-поверхівку: що відомо про наслідки атаки
Влада повідомила про одного постраждалого внаслідок атаки.
У ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок.
Про це повідомили у КМВА та мер Києва Віталій Кличко.
За інформацією КМВА, унаслідок нічної атаки у Подільському районі було пошкоджено нежитлову будівлю.
Також відомо про одного постраждалого. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.
Водночас Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки у Солом’янському районі. За його словами, там зафіксували падіння безпілотника на нежитлову будівлю.
Раніше повідомлялося, що у столиці загорівся гаражний кооператив внаслідок падіння дрона.
Ми раніше інформували, що унаслідок ворожих обстрілів у Солом’янському, Подільському, Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах столиці спалахнули пожежі, зруйновано будівлі та пошкоджено об’єкти поруч із пологовим будинком.