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- Киев
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В Киеве обломки дрона упали на 25-этажку: что известно о последствиях атаки
Власти сообщили об одном пострадавшем в результате атаки.
В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом.
Об этом сообщили в КМВА и мэр Киева Виталий Кличко.
По информации КМВА, в результате ночной атаки в Подольском районе было повреждено нежилое здание.
Также известно об одном пострадавшем. Пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В то же время Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Соломенском районе. По его словам, там зафиксировано падение беспилотника на нежилое здание.
Ранее сообщалось, что в столице загорелся гаражный кооператив в результате падения дрона.
Мы ранее информировали, что в результате вражеских обстрелов в Соломенском, Подольском, Днепровском, Дарницком и Святошинском районах столицы вспыхнули пожары, разрушены здания и повреждены объекты рядом с роддомом.