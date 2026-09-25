В Киеве обломки дрона упали на 25-этажку: что известно о последствиях атаки

Враг атаковал Киев / © Getty Images

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В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом.

Об этом сообщили в КМВА и мэр Киева Виталий Кличко.

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По информации КМВА, в результате ночной атаки в Подольском районе было повреждено нежилое здание.

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Также известно об одном пострадавшем. Пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В то же время Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Соломенском районе. По его словам, там зафиксировано падение беспилотника на нежилое здание.

Ранее сообщалось, что в столице загорелся гаражный кооператив в результате падения дрона.

Мы ранее информировали, что в результате вражеских обстрелов в Соломенском, Подольском, Днепровском, Дарницком и Святошинском районах столицы вспыхнули пожары, разрушены здания и повреждены объекты рядом с роддомом.

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