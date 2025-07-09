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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві спрацювала ППО через атаку дронів

У ніч проти 9 липня сили протиповітряної оборони були активовані у Києві через атаку ворожих дронів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

У Києві в ніч проти 9 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що Київ атакують кілка ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 8 липня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих «Шахедів».

Ми раніше інформували, що скільки «Шахедів» Росія планує запускати по Україні.

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