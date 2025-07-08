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- Київ
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Масований удар по Києву 4 липня: кількість загиблих знову зросла
Ніч 4 липня була для Києва однією з найстрашніших. РФ масовано атакувала столицю.
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки вночі 4 липня. Відомо про трьох жертв.
Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 8 липня.
“На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя”, - наголосив чиновник.
Нагадаємо, вночі проти 4 липня армія РФ ударила по Києву дронами й балістикою. Наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Соломʼянський. Там пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків.
Зауважимо, тієї ночі Київ пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим атакувала Росія, летіло на столицю.