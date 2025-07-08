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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Масований удар по Києву 4 липня: кількість загиблих знову зросла

Ніч 4 липня була для Києва однією з найстрашніших. РФ масовано атакувала столицю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 4 липня.

Атака на Київ 4 липня. / © Associated Press

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки вночі 4 липня. Відомо про трьох жертв.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 8 липня.

“На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя”, - наголосив чиновник.

Нагадаємо, вночі проти 4 липня армія РФ ударила по Києву дронами й балістикою. Наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Соломʼянський. Там пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків.

Зауважимо, тієї ночі Київ пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим атакувала Росія, летіло на столицю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
410
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