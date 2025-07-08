- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві невідомий застрелив чоловіка в авто: поліція розслідує вбивство
У Києві розслідують загадкове вбивство чоловіка. Він перебував у своєму авто, коли невідомий здійснив збройний напад і втік.
У Деснянському районі Києва невідомий застрелив чоловіка в авто. Поліція встановлює обставини вбивства.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі стрілянини у Деснянському районі
Як зазначається, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку.
«Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув», — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.