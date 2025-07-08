У Києві невідомий застрелив чоловіка в авто: поліція розслідує вбивство

Вбивство чоловіка у Києві

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У Деснянському районі Києва невідомий застрелив чоловіка в авто. Поліція встановлює обставини вбивства.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі стрілянини у Деснянському районі

Як зазначається, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку.

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«Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув», — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.