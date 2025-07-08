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- Київ
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Жителів Києва та області попередили про небезпечну погоду
На Київщині очікуються грози, що можуть спричинити збої в енергетиці та транспорті.
У Києві та області протягом 8 липня прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Оголошений перший рівень небезпеки.
Про це повідомив Український гідрометцентр.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва! У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня гроза«, — вказано в заяві.
Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Через негоду можливі ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 8 липня по країні прогнозуються грози, град і шквали. У низці областей оголошено штормове попередження.
У Києві 8 липня буде спекотно, +31…+33 градуси, а от полегшення можуть принести дощ із грозою.