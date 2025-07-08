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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
1 хв

Жителів Києва та області попередили про небезпечну погоду

На Київщині очікуються грози, що можуть спричинити збої в енергетиці та транспорті.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Гроза

Гроза / © Pixabay

У Києві та області протягом 8 липня прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Оголошений перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва! У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня гроза«, — вказано в заяві.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Через негоду можливі ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 8 липня по країні прогнозуються грози, град і шквали. У низці областей оголошено штормове попередження.

У Києві 8 липня буде спекотно, +31…+33 градуси, а от полегшення можуть принести дощ із грозою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
383
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