Жителів Києва та області попередили про небезпечну погоду

Гроза / © Pixabay

Реклама

У Києві та області протягом 8 липня прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Оголошений перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва! У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня гроза«, — вказано в заяві.

Реклама

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Через негоду можливі ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 8 липня по країні прогнозуються грози, град і шквали. У низці областей оголошено штормове попередження.

У Києві 8 липня буде спекотно, +31…+33 градуси, а от полегшення можуть принести дощ із грозою.

Реклама