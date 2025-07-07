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- Київ
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У КМВА розповіли про наслідки атаки БпЛА на Київ
Унаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Деснянському районі Києва було пошкоджено вікна в одній із нежитлових будівель.
Внаслідок атаки ворожих БпЛА у Деснянському районі Києва пошкоджено вікна в нежитловій будівлі.
Про це йдеться у повідомленні КМВА Тимура Ткаченко.
«В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі», — йдеться у повідомленні.
Він додав, що інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 7 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.
Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.