У КМВА розповіли про наслідки атаки БпЛА на Київ

Рообота сил ППО / © ТСН

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Внаслідок атаки ворожих БпЛА у Деснянському районі Києва пошкоджено вікна в нежитловій будівлі.

Про це йдеться у повідомленні КМВА Тимура Ткаченко.

«В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі», — йдеться у повідомленні.

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Він додав, що інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 7 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.