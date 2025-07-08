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- Київ
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Стало відомо, ким був чоловік, якого застрелили в авто в Києві
У Деснянському районі Києва сталося вбивство місцевого мешканця. Підприємець загинув від пострілу у вікно свого авто.
У понеділок вранці, 8 липня, у Деснянському районі Києва невідомий чоловік вистрілив у вікно. припаркованого авто, в якому перебував місцевий мешканець. На жаль, 48-річний чоловік загинув — ним виявився власник невеликого шиномонтажного сервісу.
Про це повідомило видання КИЇВ24.
Як розповів знайомий покійного, пан Віктор, той був чуйною та доброю людиною. За його словами, чоловік допомагав сусідам і навіть оплатив операцію його доньці.
Мотиви нападу наразі невідомі. Пан Віктор не розуміє, що могло стати причиною для скоєння такого злочину.
Нагадаємо, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку. Відкрито кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». За цей злочин передбачене покарання до 15 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що на Прикарпатті чоловік відкрив вогонь по авто з дитиною. Водночас в поліції повідомили, що двоє підлітків 14 і 16 років напали на чоловіка в одеському парку, відкривши по ньому стрілянину з пневматичних пістолетів. Їх підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб із особливою зухвалістю.