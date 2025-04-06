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- Київ
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У Києві пролунали гучні вибухи: столицю атакували балістикою
Загроза балістики для столиці триває.
У ніч проти 6 квітня 2025 року у Києві пролунала серія гучних вибухів.
Про це інформують очевидці.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Про це заявили у повідомленні у соцмережах у Київській міській військовій адміністрації.
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Дотримуйтесь заходів безпеки.
Моніторингові канали повідомляють про балістику з території Брянської області РФ. Моніторингові канали заявили про подвійну атаку на столицю України з Брянщини.
“Працює ППО, перебувайте в укриттях”, — заявив мер Києва Віталій Кличко.
По Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет, ймовірно KN-23. Про це заявили моніторингові канали. Загроза балістики триває.
Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.