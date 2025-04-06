У Києві пролунали гучні вибухи: столицю атакували балістикою

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 6 квітня 2025 року у Києві пролунала серія гучних вибухів.

Про це інформують очевидці.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

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Про це заявили у повідомленні у соцмережах у Київській міській військовій адміністрації.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Дотримуйтесь заходів безпеки.

Моніторингові канали повідомляють про балістику з території Брянської області РФ. Моніторингові канали заявили про подвійну атаку на столицю України з Брянщини.

“Працює ППО, перебувайте в укриттях”, — заявив мер Києва Віталій Кличко.

По Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет, ймовірно KN-23. Про це заявили моніторингові канали. Загроза балістики триває.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.