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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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5691
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1 хв

У Києві пролунали гучні вибухи: столицю атакували балістикою

Загроза балістики для столиці триває.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 6 квітня 2025 року у Києві пролунала серія гучних вибухів.

Про це інформують очевидці.

 Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. 

Про це заявили у повідомленні у соцмережах у Київській міській військовій адміністрації.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. 

Дотримуйтесь заходів безпеки. 

Моніторингові канали повідомляють про балістику з території Брянської області РФ. Моніторингові канали заявили про подвійну атаку на столицю України з Брянщини. 

“Працює ППО, перебувайте в укриттях”, — заявив мер Києва Віталій Кличко.

По Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет, ймовірно KN-23. Про це заявили моніторингові канали. Загроза балістики триває. 

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.

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