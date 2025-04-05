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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: в чому причина

Найближчим часом з утриманням до кінця дня 5 квітня у столичному регіоні очікується гроза.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Гроза

Гроза / © pixabay.com

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Укргідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища в регіоні.

«У найближчу годину з утриманням до кінця дня 5 квітня гроза. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Раніше повідомлялось, що у Києві та області різко зміниться погода 6-10 квітня. Внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону очікується ускладнення погодних умов. Прогнозуються дощ, мокрий сніг та навіть нічні заморозки.

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