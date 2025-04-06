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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
814
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1 хв

У Київській області ППО продовжує боротися з ворожими дронами

Ворог запустив чимало дронів у повітряний простір України.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

На Київщині у ніч проти 6 квітня 2025 року продовжується боротьба з ворожими БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

“У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.

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