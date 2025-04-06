У Київській області ППО продовжує боротися з ворожими дронами

ППО / © ТСН.ua

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На Київщині у ніч проти 6 квітня 2025 року продовжується боротьба з ворожими БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

“У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.