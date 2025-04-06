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- Київ
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У Київській області ППО продовжує боротися з ворожими дронами
Ворог запустив чимало дронів у повітряний простір України.
На Київщині у ніч проти 6 квітня 2025 року продовжується боротьба з ворожими БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
“У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.