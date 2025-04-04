Не втримала дитину на сходах: виховательці загрожує ув’язнення

Підозрювана вихователька / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 46-річній виховательці приватного дитячого садочка, через недбалість якої 2-річний хлопчик отримав тяжкі травми.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався у грудні минулого року у Деснянському районі столиці. За даними слідства, жінка спускалася з дитиною сходами, тримаючи його за руку, але не втримала, і малюк впав, отримавши закриту черепно-мозкову травму. Медики кваліфікували ушкодження як тяжке.

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Прокуратура Києва відкрила справу за ч. 2 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що призвело до тяжких наслідків. За це жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі вибухнув автомобіль.