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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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268
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Не втримала дитину на сходах: виховательці загрожує ув’язнення

Вихователька садочка може отримати до 5 років ув’язнення.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
В Києві виховательці садочка загрожує до 5 років в’язниці

Підозрювана вихователька / © Поліція Києва

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 46-річній виховательці приватного дитячого садочка, через недбалість якої 2-річний хлопчик отримав тяжкі травми.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався у грудні минулого року у Деснянському районі столиці. За даними слідства, жінка спускалася з дитиною сходами, тримаючи його за руку, але не втримала, і малюк впав, отримавши закриту черепно-мозкову травму. Медики кваліфікували ушкодження як тяжке.

Прокуратура Києва відкрила справу за ч. 2 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що призвело до тяжких наслідків. За це жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі вибухнув автомобіль.

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