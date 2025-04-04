- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 268
- Час на прочитання
- 1 хв
Не втримала дитину на сходах: виховательці загрожує ув’язнення
Вихователька садочка може отримати до 5 років ув’язнення.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 46-річній виховательці приватного дитячого садочка, через недбалість якої 2-річний хлопчик отримав тяжкі травми.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Інцидент стався у грудні минулого року у Деснянському районі столиці. За даними слідства, жінка спускалася з дитиною сходами, тримаючи його за руку, але не втримала, і малюк впав, отримавши закриту черепно-мозкову травму. Медики кваліфікували ушкодження як тяжке.
Прокуратура Києва відкрила справу за ч. 2 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що призвело до тяжких наслідків. За це жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпрі вибухнув автомобіль.