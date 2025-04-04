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- Київ
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Жителів Київщини попредили про небезпечні метеорологічні явища: подробиці
Слід бути уважними, особливо на дорогах.
Мешканців попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Київській області. Зокрема, очікуються заморозки.
Про це повідомила Київська ОВА.
“Вночі 7 та 8 квітня по області заморозки в повітрі 0-5°. ІІ рівень небезпечності”, — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що у Києві та області різко зміняться погодні умови 6-10 квітня 2025 року.