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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Жителів Київщини попредили про небезпечні метеорологічні явища: подробиці

Слід бути уважними, особливо на дорогах.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Заморозки

Заморозки / © pixabay.com

Мешканців попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Київській області. Зокрема, очікуються заморозки.

Про це повідомила Київська ОВА.

“Вночі 7 та 8 квітня по області заморозки в повітрі 0-5°. ІІ рівень небезпечності”, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві та області різко зміняться погодні умови 6-10 квітня 2025 року.

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