В Киеве раздались громкие взрывы: столицу атаковали баллистикой

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 6 апреля 2025 года в Киеве прозвучала серия громких взрывов.

Об этом информируют очевидцы.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

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Об этом заявили в сообщении в соцсетях в Киевской городской военной администрации.

Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Соблюдайте меры предосторожности.

Мониторинговые каналы сообщают о баллистике с территории Брянской области РФ. Мониторинговые каналы заявили о двойной атаке на столицу Украины из Брянщины.

"Работает ПВО, находитесь в укрытиях", - заявил мэр Киева Виталий Кличко .

По Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет, предположительно KN-23. Об этом заявили мониторинговые каналы. Угроза баллистики продолжается.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев: есть пострадавшие.