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- Киев
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В Киеве раздались громкие взрывы: столицу атаковали баллистикой
Угроза баллистики для столицы продолжается.
В ночь на 6 апреля 2025 года в Киеве прозвучала серия громких взрывов.
Об этом информируют очевидцы.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Об этом заявили в сообщении в соцсетях в Киевской городской военной администрации.
Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Соблюдайте меры предосторожности.
Мониторинговые каналы сообщают о баллистике с территории Брянской области РФ. Мониторинговые каналы заявили о двойной атаке на столицу Украины из Брянщины.
"Работает ПВО, находитесь в укрытиях", - заявил мэр Киева Виталий Кличко .
По Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет, предположительно KN-23. Об этом заявили мониторинговые каналы. Угроза баллистики продолжается.
Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев: есть пострадавшие.