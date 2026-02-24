- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3096
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві спалахнула пожежа на бульварі Верховної Ради: над будинками стовп диму (відео)
Очевидці повідомляють про пожежу на бульварі Верховної Ради у Києві.
У Києві 24 лютого сталася пожежа на бульварі Верховної Ради. Там видно густий дим.
Кадри публікують у Мережі.
Наразі причина займання невідома.
Що кажуть у ДСНС
Як стало відомо, речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі «РБК-Україна» уточнив, що палає двоповерхова будівля. Площа пожежі становить близько 100 метрів квадратних.
Інформації про постраждалих немає.
Раніше у Києві пожежа забрала життя двох людей. Так, займання сталося на вулиці Козацькій 21 лютого. На жаль, під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох осіб.
Новина доповнюється