У Києві спалахнула пожежа на бульварі Верховної Ради: над будинками стовп диму (відео)

Стовп диму

У Києві 24 лютого сталася пожежа на бульварі Верховної Ради. Там видно густий дим.

Кадри публікують у Мережі.

Наразі причина займання невідома.

У Києві пожежа на бульварі Верховної Ради

Що кажуть у ДСНС

Як стало відомо, речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі «РБК-Україна» уточнив, що палає двоповерхова будівля. Площа пожежі становить близько 100 метрів квадратних.

Інформації про постраждалих немає.

Раніше у Києві пожежа забрала життя двох людей. Так, займання сталося на вулиці Козацькій 21 лютого. На жаль, під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох осіб.