Атака на Київ: у Святошинському районі постраждала багатоповерхівка

Реклама

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено житлову багатоповерхівку у Святошинському районі — на даху спалахнула пожежа.

Про це повідомила міська влада.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждав житловий будинок. Виникла пожежа на даху багатоповерхівки.

Реклама

Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Обставини події встановлюються.

Також очевидці повідомлюють про те, що на Борщагівці все задимлено, велика пожежа видніється.

Тим часом уночі у Львові після прибуття поліції на виклик сталися два вибухи — загинула 23-річна правоохоронниця, ще 15 людям надається медична допомога. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт.