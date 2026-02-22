ТСН у соціальних мережах

Атака РФ на Київ

Атака РФ на Київ / © фото з соцмереж

Київ
856
1 хв
Атака РФ на Київ

Атака на Київ: у Святошинському районі постраждала багатоповерхівка

У Києві внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху житлової багатоповерхівки у Святошинському районі, інформація про постраждалих уточнюється.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено житлову багатоповерхівку у Святошинському районі — на даху спалахнула пожежа.

Про це повідомила міська влада.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждав житловий будинок. Виникла пожежа на даху багатоповерхівки.

Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Обставини події встановлюються.

Також очевидці повідомлюють про те, що на Борщагівці все задимлено, велика пожежа видніється.

Тим часом уночі у Львові після прибуття поліції на виклик сталися два вибухи — загинула 23-річна правоохоронниця, ще 15 людям надається медична допомога. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт.

