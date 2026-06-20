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- Київ
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У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
У Києві і низці областей у суботу, 20 червня, станом на 14:29 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників.
«Чернігівщина: — декілька груп БпЛА повз Сосницю, Куликівку в напрямку Київського водосховища; — БпЛА повз н.п.Остер, Десна в напрямку Любичева, Києва; Київщина: БпЛА на півночі області, курс — західний» — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.
Крім того, ударні БпЛА на Київщині частково рухаються західним курсом у напрямку Житомирщини, інша частина у напрямку Києва з півночі.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!