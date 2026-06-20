ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
736
Час на прочитання
1 хв

У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві і низці областей у суботу, 20 червня, станом на 14:29 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників.

«Чернігівщина: — декілька груп БпЛА повз Сосницю, Куликівку в напрямку Київського водосховища; — БпЛА повз н.п.Остер, Десна в напрямку Любичева, Києва; Київщина: БпЛА на півночі області, курс — західний» — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.

Крім того, ударні БпЛА на Київщині частково рухаються західним курсом у напрямку Житомирщини, інша частина у напрямку Києва з півночі.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
736
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie