У Києві і низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У Києві і низці областей у суботу, 20 червня, станом на 14:29 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників.

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«Чернігівщина: — декілька груп БпЛА повз Сосницю, Куликівку в напрямку Київського водосховища; — БпЛА повз н.п.Остер, Десна в напрямку Любичева, Києва; Київщина: БпЛА на півночі області, курс — західний» — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.

Крім того, ударні БпЛА на Київщині частково рухаються західним курсом у напрямку Житомирщини, інша частина у напрямку Києва з півночі.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

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