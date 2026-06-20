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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
206
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Посеред дня РФ вдарила дронами по Київщині: перші деталі від влади

Після атаки БпЛА у Білоцерківському районі постраждав чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Посеред дня 20 червня РФ атакувала Київську область безпілотниками. У Бориспільському районі сталися влучання.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У Бориспільському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа на складських приміщеннях. Рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

«Є постраждалий. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, вдень 20 червня у Києві і низці областей оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу кількох груп безпілотників. Дрони прямували через Чернігівщину у напрямку Київщини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
206
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