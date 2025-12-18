- Дата публікації
У Києві чоловік задушив знайомого кайданками: деталі вбивства (фото)
Hapaзi 33-річний зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Голосіївському районі Києва звичайна вечеря зі спиртним завершилася трагедією. 33-річний чоловік під час бійки використав металеві кайданки як знаряддя вбивства.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі інциденту на Антоновича
Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок на вулиці Антоновича. Як встановили слідчі, 34-річний киянин прийшов у гості до знайомої. Згодом до компанії приєднався ще один чоловік — 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно оселився у Києві.
Під час застілля між чоловіками спалахнув конфлікт, який швидко переріс у бійку. У розпалі суперечки зловмисник схопив металеві кайданки, що були у квартирі, та задушив ними опонента. Після скоєного вбивця втік із місця події.
Затримання та покарання
Тіло загиблого з ознаками насильницької смерті виявили медики, які й викликали поліцію. Оперативники та кримінальні аналітики швидко встановили особу підозрюваного та розшукали його.
«Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Якщо його провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
