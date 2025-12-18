У Києві чоловік задушив знайомого кайданками: деталі вбивства (фото)

Поліція Києва / © Поліція Києва

У Голосіївському районі Києва звичайна вечеря зі спиртним завершилася трагедією. 33-річний чоловік під час бійки використав металеві кайданки як знаряддя вбивства.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі інциденту на Антоновича

Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок на вулиці Антоновича. Як встановили слідчі, 34-річний киянин прийшов у гості до знайомої. Згодом до компанії приєднався ще один чоловік — 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно оселився у Києві.

Під час застілля між чоловіками спалахнув конфлікт, який швидко переріс у бійку. У розпалі суперечки зловмисник схопив металеві кайданки, що були у квартирі, та задушив ними опонента. Після скоєного вбивця втік із місця події.

Затримання та покарання

Тіло загиблого з ознаками насильницької смерті виявили медики, які й викликали поліцію. Оперативники та кримінальні аналітики швидко встановили особу підозрюваного та розшукали його.

33-річний підозрюваний / © Поліція Києва

Знаряддя вбивства / © Поліція Києва

Місце скоєння злочину / © Поліція Києва

Будинок, де сталася трагедія / © Поліція Києва

«Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Якщо його провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

