Деякі станції метро у Києві недостатньо захищають від обстрілів — ЗМІ
В Оболонському та Подільському районах, а також на лівому березі столиці, станції метро збудовані на глибині до 10 метрів.
Попри те, що 46 із 52 підземних станцій Київського метрополітену працюють як укриття, лише 32 із них можуть захистити від обстрілів і радіації.
Про це пише видання «Слідство.Інфо».
Недостатній захист у деяких станціях метро, зокрема в Оболонському та Подільському районах, а також на лівому березі столиці, зумовлений тим, що вони збудовані на глибині до 10 метрів. Решта ж станцій розташована на понад 50 метрах.
Такі неглибокі станції метро або взагалі відсутні на карті укриттів у «Дії», або ж позначені там як «прості укриття».
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України у найпростіших укриттях населення має ховатися виключно в умовах, коли тимчасово бракує інших об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. До захисних споруд цивільного захисту вони не належать.
У виданні додали, що, за офіційно отриманою інформацією про місткість станцій Київського метрополітену, найбільше людей можуть розміститися на станціях «Вокзальна», «Палац Спорту» і «Золоті ворота».
Загалом доступні станції, за винятком тих, що позначені у «Дії» як «прості укриття», вміщують 40 тисяч людей.
Нагадаємо, для посадовців, які не пустили людей в укриття під час російської атаки, передбачено не тільки адміністративну, але й кримінальну відповідальність.