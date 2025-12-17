Київське метро під час тривоги / © Associated Press

Попри те, що 46 із 52 підземних станцій Київського метрополітену працюють як укриття, лише 32 із них можуть захистити від обстрілів і радіації.

Про це пише видання «Слідство.Інфо».

Недостатній захист у деяких станціях метро, зокрема в Оболонському та Подільському районах, а також на лівому березі столиці, зумовлений тим, що вони збудовані на глибині до 10 метрів. Решта ж станцій розташована на понад 50 метрах.

Такі неглибокі станції метро або взагалі відсутні на карті укриттів у «Дії», або ж позначені там як «прості укриття».

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України у найпростіших укриттях населення має ховатися виключно в умовах, коли тимчасово бракує інших об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. До захисних споруд цивільного захисту вони не належать.

У виданні додали, що, за офіційно отриманою інформацією про місткість станцій Київського метрополітену, найбільше людей можуть розміститися на станціях «Вокзальна», «Палац Спорту» і «Золоті ворота».

Загалом доступні станції, за винятком тих, що позначені у «Дії» як «прості укриття», вміщують 40 тисяч людей.

Нагадаємо, для посадовців, які не пустили людей в укриття під час російської атаки, передбачено не тільки адміністративну, але й кримінальну відповідальність.