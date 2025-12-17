Киевское метро во время тревоги / © Associated Press

Несмотря на то, что 46 из 52 подземных станций Киевского метрополитена работают как укрытия, только 32 из них могут защитить от обстрелов и радиации.

Об этом пишет издание «Слідство.Інфо».

Недостаточная защита в некоторых станциях метро, в частности в Оболонском и Подольском районах, а также на левом берегу столицы, обусловлена тем, что они построены на глубине до 10 метров. Остальные же станции расположены на более чем 50 метрах.

Такие неглубокие станции метро или вообще отсутствуют на карте укрытий в «Дії», или же обозначены там как «простые укрытия».

В соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины в простейших укрытиях население должно прятаться исключительно в условиях, когда временно не хватает других объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. К защитным сооружениям гражданской защиты они не относятся.

В издании добавили, что, по официально полученной информации о вместимости станций Киевского метрополитена, больше всего людей могут разместиться на станциях «Вокзальная», «Дворец Спорта» и «Золотые ворота».

В общем доступные станции, за исключением тех, которые обозначены в «Дії» как «простые укрытия», вмещают 40 тысяч человек.

Напомним, для должностных лиц, которые не пустили людей в укрытие во время российской атаки, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.