У Києві затопило одну з вулиць: що відомо
Бульвар Верховної Ради у Києві затопило.
У Києві затопило одну з вулиць у Дніпровському районі. Фахівці водоканалу працюють над локалізацією витоку, який утворився на проїжджій частині по бульвару Верховної Ради, 10.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Через аварійну ситуацію наразі понижено тиск водопостачання у мережах лівобережної частини міста. Над ліквідацією витоку працюють дві аварійно-ремонтні бригади.
Наразі зупинено рух громадського транспорту бульваром Верховної Ради.
Новина доповнюється