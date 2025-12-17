У Києві затопило одну з вулиць: що відомо

Підтоплення у Києві

У Києві затопило одну з вулиць у Дніпровському районі. Фахівці водоканалу працюють над локалізацією витоку, який утворився на проїжджій частині по бульвару Верховної Ради, 10.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Через аварійну ситуацію наразі понижено тиск водопостачання у мережах лівобережної частини міста. Над ліквідацією витоку працюють дві аварійно-ремонтні бригади.

Наразі зупинено рух громадського транспорту бульваром Верховної Ради.