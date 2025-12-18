В Киеве мужчина задушил знакомого наручниками: детали убийства (фото)

Полиция Киева / © Полиция Киева

В Голосеевском районе Киева обычный ужин со спиртным завершился трагедией. 33-летний мужчина во время драки использовал металлические наручники в качестве орудия убийства.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали инцидента на Антоновича

Трагедия произошла в одной из многоэтажек на улице Антоновича. Как установили следователи, 34-летний киевлянин пришел в гости к знакомой. Впоследствии к компании присоединился еще один человек — недавно поселившийся в Киеве 33-летний уроженец Черновцов.

Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, быстро переросший в драку. В разгар спора злоумышленник схватил находившиеся в квартире металлические наручники и задушил ими оппонента. После совершенного убийца скрылся с места происшествия.

Задержание и наказание

Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили медики, вызвавшие полицию. Оперативники и криминальные аналитики быстро установили личность подозреваемого и разыскали его.

33-летний подозреваемый / © Полиция Киева

Орудие убийства / © Полиция Киева

Место совершения преступления / © Полиция Киева

Дом, где произошла трагедия / © Полиция Киева

«Следователи задержали нарушителя в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему поставлено в известность о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», — говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

