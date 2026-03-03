ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Температура різко зміниться: прогноз погоди в Києві на 4 березня

Опадів у столиці не передбачається.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ / © Reuters

У середу, 4 березня, в Києві температура буде контрастною — вночі невеликий «мінус», а вдень температура підніметься до «плюсових» показників.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість західного вітру — 5–10 м/с. На Київщині на дорогах місцями ожеледиця.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1–3° морозу, а вдень 6–8° тепла. У Київській області очікується від 1° тепла до 4° морозу вночі та 4–9° тепла — вдень.

Як повідомлялося, на лівий берег Києва повертаються трамваї та тролейбуси, адже вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie