Температура різко зміниться: прогноз погоди в Києві на 4 березня
Опадів у столиці не передбачається.
У середу, 4 березня, в Києві температура буде контрастною — вночі невеликий «мінус», а вдень температура підніметься до «плюсових» показників.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
У столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість західного вітру — 5–10 м/с. На Київщині на дорогах місцями ожеледиця.
У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1–3° морозу, а вдень 6–8° тепла. У Київській області очікується від 1° тепла до 4° морозу вночі та 4–9° тепла — вдень.
Як повідомлялося, на лівий берег Києва повертаються трамваї та тролейбуси, адже вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі міста.