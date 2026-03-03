Температура різко зміниться: прогноз погоди в Києві на 4 березня

Київ / © Reuters

У середу, 4 березня, в Києві температура буде контрастною — вночі невеликий «мінус», а вдень температура підніметься до «плюсових» показників.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість західного вітру — 5–10 м/с. На Київщині на дорогах місцями ожеледиця.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1–3° морозу, а вдень 6–8° тепла. У Київській області очікується від 1° тепла до 4° морозу вночі та 4–9° тепла — вдень.

Як повідомлялося, на лівий берег Києва повертаються трамваї та тролейбуси, адже вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі міста.