Киев
181
Температура резко изменится: прогноз погоды в Киеве на 4 марта

Осадков в столице не предполагается.

Елена Капник
Киев.

Киев / © Reuters

В среду, 4 марта, в Киеве температура будет контрастной — ночью небольшой минус, но днем температура поднимется до плюсовых показателей.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В столице облачно с прояснениями, без осадков. Скорость западного ветра – 5-10 м/с. В Киевской области — на дорогах местами гололедица.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем 6-8° тепла. В Киевской области ожидается от 1° тепла до 4° мороза ночью и 4-9° тепла днем.

Как сообщалось, на левый берег Киева возвращаются трамваи и троллейбусы, поскольку удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме города.

