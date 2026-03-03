Температура резко изменится: прогноз погоды в Киеве на 4 марта

Киев / © Reuters

Реклама

В среду, 4 марта, в Киеве температура будет контрастной — ночью небольшой минус, но днем температура поднимется до плюсовых показателей.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В столице облачно с прояснениями, без осадков. Скорость западного ветра – 5-10 м/с. В Киевской области — на дорогах местами гололедица.

Реклама

В Киеве ночью столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем 6-8° тепла. В Киевской области ожидается от 1° тепла до 4° мороза ночью и 4-9° тепла днем.

Как сообщалось, на левый берег Киева возвращаются трамваи и троллейбусы, поскольку удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме города.