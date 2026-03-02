ТСН у соціальних мережах

Бобровий рейд на Позняках: у Києві пухнасті "інженери" змусили комунальників реагувати (фото)

У Дарницькому районі Києва бобри розпочали сезонне «будівництво».

У Дарницькому районі Києва бобри розпочали сезонне «будівництво».

© Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

З приходом весни на столичних озерах Позняки та Лебедине розпочався сезон активності бобрів. Тварини будують загати, підгризаючи дерева, через що місцеві служби запровадили спеціальні заходи для захисту зелених насаджень.

Про це повідомили у Дарницькій РДА.

Фахівці зазначають, що діяльність «пухнастих інженерів» є ознакою здорової екосистеми, проте вона створює певні виклики для міського благоустрою.

«Щоб зберегти насадження, працівники КП УЗН Дарницького району огороджують стовбури металевою сіткою. Такий захист запобігає пошкодженню кори й не шкодить тваринам», — зазначили в РДА.

© Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

© Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Також зазначили, що іншу частину дерев залишили відкритими для потреб бобрового сімейства. Такий підхід допомагає зберегти міські парки, водночас забезпечуючи комфортні умови для життя диких тварин у мезополісі.

© Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

© Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Нагадаємо, у Мережі поширюють кадри каламутної води, що тече вздовж набережної Дніпра в районі Пішохідного мосту. Кияни б’ють на сполох через можливе екологічне лихо.

