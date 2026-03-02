Бобровый рейд на Позняках: в Киеве пушистые "инженеры" заставили коммунальщиков реагировать (фото)

В Дарницком районе Киева бобры начали сезонное «строительство». / © Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Реклама

С наступлением весны на столичных озерах Позняки и Лебедино начался сезон активности бобров. Животные строят запруды, подгрызая деревья, из-за чего местные службы ввели специальные меры по защите зеленых насаждений.

Об этом сообщили в Дарницкой РГА.

Специалисты отмечают, что деятельность пушистых инженеров является признаком здоровой экосистемы, однако она создает определенные вызовы для городского благоустройства.

Реклама

Чтобы сохранить насаждения, работники КП УЗН Дарницкого района ограждают стволы металлической сеткой. Такая защита предотвращает повреждение коры и не вредит животным», — отметили в РГА.

В Дарницком районе Киева бобры начали сезонное «строительство». / © Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Также отметили, что остальную часть деревьев оставили открытыми для нужд бобрового семейства. Такой подход помогает сохранить городские парки, обеспечивая комфортные условия для жизни диких животных в мезополисе.

В Дарницком районе Киева бобры начали сезонное «строительство». / © Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Напомним, в Сети распространяют кадры мутной воды, текущей вдоль набережной Днепра в районе Пешеходного моста. Киевляне бьют тревогу из-за возможной экологической беды.