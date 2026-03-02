В Киеве объявлена воздушная тревога— слышно работу ППО

© Associated Press

Сегодня, 2 марта, в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА.

«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении КГГА.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО: «В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!»

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по водоснабжению в Украине. Цель оккупантов — оставить украинцев без воды.

«Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой. Общины должны сосредоточиться на этом вызове. А мы, с другой стороны, должны получать больше ракет для противовоздушной обороны. С какими инструментами влияния Украина выходит на следующий раунд переговоров? И можем ли усилить свою позицию? Во-первых, мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму», — сказал Зеленский.