Київ
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога — чутно роботу ППО

Пройдіть до найближчого укриття.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 2 березня, у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні КМДА.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО: “У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!”

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує завдати ударів по водопостачанню в Україні. Мета окупантів — залишити українців без води.

«Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та воді, водопостачання. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом. А ми, з іншого боку, повинні діставати більше ракет для протиповітряної оборони. З якими інструментами впливу Україна виходить на наступний раунд переговорів? І чи можемо посилити свою позицію? По-перше, ми вже сильніші, бо ми пройшли з вами цю зиму», — сказав Зеленський.

