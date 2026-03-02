Міст Патона

У соціальних мережах поширюється інфографіка з нібито новими правилами проїзду мостом ім. Є. О. Патона у Києві. Київська міська державна адміністрація наголошує, що не готувала та не оприлюднювала ці матеріали. Поширена інформація є фейком.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

«Закликаємо містян користуватися виключно офіційними повідомленнями, розміщеними на інформаційних ресурсах Київської міської державної адміністрації, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці», — зазначається у повідомленні.

У КМДА підкреслили, що наразі міст імені Є. О. Патона через р. Дніпро експлуатується в умовах встановлених обмежень, зокрема на ньому:

заборонено рух вантажного транспорту;

встановлено наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

Фахівці КП «Київавтошляхміст» цілодобово моніторять експлуатаційний стан несних конструкцій мосту та виконують необхідні роботи з його утримання.

«Наголошуємо, що за поширення неправдивих чуток відповідно до ст. 173-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку», — резюмували у КМДА.

Звідки взялася «пам’ятка» та що кажуть у Департаменті транспортної інфраструктури

Нагадаємо, пам’ятку з правилами проїзду аварійним мостом Патона опублікував на своїй сторінці у Facebook Максим Бахматов, голова Деснянської РДА, назвавши інформацію важливою, але «неформальною».

Нібито правила проїзду моста Патона / © Максим Бахматов/Facebook

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА ТСН.ua повідомили, що наразі фахівцями підприємства «Київавтошляхміст» в цілодобовому режимі ведеться моніторинг експлуатаційного стану несних конструкцій споруд мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро.

«Раніше рух вантажного транспорту було заборонено та встановлено обмежувальні наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту в перших смугах руху проїзної частини мосту. Станом на зараз його повне перекриття не передбачено», — повідомили ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Раніше фахівці виявили корозію всіх конструкцій моста Патона, тому застерігають та попереджають містян про виникнення можливих аварійних ситуацій через щоденні навантаження.