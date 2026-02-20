Погода готує пастку: прогноз для Києва на 21 лютого

Київ / © УНІАН

Реклама

У суботу, 21 лютого, у Києві буде достатньо прохолодно як вночі, так і протягом дня. Тримається мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом дня у столиці очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру 3-8 м/с.

Реклама

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15° морозу, а вдень 3-5° морозу.

У Київській області вночі температура повітря опуститься до -13-18°, а місцями - до 20° морозу. Вдень очікується від 3° до 8° морозу.

Як повідомлялося, у Києві аж до весни перекрили вулицю Білицьку в Подільському районі. Там сталася аварія на водопровідній мережі. Є загроза нових провалів, а ремонтники чекають на сприятливі погодні умови.