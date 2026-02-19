Коли проведуть перерахунок за опалення у Києві

перерахунок за опалення

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» офіційно повідомило про підготовку перерахунку плати за комунальні послуги. Це рішення зумовлене тим, що через складну енергетичну ситуацію в столиці певні послуги надавалися лише частково. Про таку ініціативу підприємство зазначило у відповідь на запит видання «Мінфін».

Наразі триває процес уточнення фактичної наявності послуги в кожному окремому будинку. Фахівці аналізують обсяги та нормативні показники постачання теплової енергії за січень 2026 року по всіх об’єктах, що перебувають у зоні обслуговування підприємства. Це необхідно для того, щоб нарахування відповідали реальній ситуації з теплопостачанням.

Коли очікувати платіжки з перерахунком за теплопостачання

Після отримання та опрацювання всіх фактичних даних буде здійснено остаточне нарахування за січень 2026 року. Оновлені суми, які враховують лише фактично надані послуги, будуть відображені в платіжках, що надійдуть уже в лютому.

На підприємстві наголошують, що перерахунок здійснюватиметься суворо відповідно до чинного законодавства. Основною базою для коригування стануть реальні показники постачання теплової енергії в умовах наявних енергетичних обмежень. Це дозволить мешканцям міста сплачувати лише за ту енергію, яку вони фактично спожили.