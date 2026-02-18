Киянам перерахують оплату за тепло: у КМДА прокоментували "нулі" за опалення

У столиці тимчасово не відображаються нарахування за опалення за січень / © Credits

Реклама

У столичних платіжках за січень кияни помітили «нуль» у графі оплати за теплопостачання.

Про це повідомила радниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна 18 лютого в ефірі телеканалу «Апостроф».

Вона пояснила, що нарахування тимчасово не відображаються через необхідність провести перерахунок після перебоїв з теплом і гарячою водою.

Реклама

За її словами, затримка пов’язана не з роботою комунальних сервісів, а з наслідками пошкодження інфраструктури внаслідок масованих російських атак у січні.

Через аварійні ситуації та вимушені зупинки подачі тепла частині будинків доводилося кілька разів спускати воду з систем та запускати їх повторно. Відтак теплопостачальні підприємства мають окремо порахувати фактичний обсяг наданих послуг і скоригувати суми до сплати.

Що означають «нулі» у платіжках

Наразі в електронних кабінетах споживачів у відповідній графі відображаються нулі. Після завершення розрахунків суми оновлять з урахуванням реального обсягу спожитого тепла.

Для тих, хто користується паперовими квитанціями, порядок оплати не змінюється. Платіжки доставляють у звичному режимі, а в разі виникнення запитань щодо правильності нарахувань мешканці можуть звернутися до Центру комунального сервісу.

Реклама

У міській адміністрації додають, що процес перерахунку технічно складний і потребує часу, однак запевняють — нарахування будуть приведені у відповідність до фактично отриманих послуг.

Нагадаємо, раніше і в «Київтеплоенерго» розповіли, як нараховують плату за тепло в умовах відключень світла.

Так, через масові відключення електроенергії в січні 2026 року кияни дійсно все частіше цікавляться, чому суми в платіжках за тепло не зменшуються пропорційно періодам блекаутів.

Ситуація з опаленням у Києві: що відомо

Після чергової російської атаки на інфраструктуру 12 лютого в Києві повністю відновили теплопостачання у 2600 житлових будинках, які перебували без опалення внаслідок цього.

Реклама

Раніше ексголова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон сказав, що різниця в ситуації з опаленням між лівим і правим берегами Києва зумовлена структурою теплопостачання. За його словами, правий берег більш захищений, оскільки опалюється через децентралізовану систему з багатьох невеликих джерел тепла, водночас лівий залежить від великих ТЕЦ, які є вразливими до ракетних атак.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський доручив скасувати плату за тепло для українців, які залишилися без опалення.