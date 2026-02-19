У Києві чоловік викрав власну доньку та втік за кордон: дитину знайшли у Молдові

Дівчинка вже дома з мамою / © Київська міська прокуратура

Реклама

У Києві бастько викрав власну 3-річну донечку просто з з дитячого майданчика та вивіз за кордон. Завдяки злагодженій співпраці українських та молдовських правоохоронців, дитина вже повернулася додому до мами.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Викрадення посеред білого дня

Історія розпочалася 6 жовтня 2025 року. Поки тривали судові розбирання між розлученим подружжям щодо місця проживання дітей та аліментів, суд встановив тимчасовий порядок спілкування: батько міг бачити 9-річного сина та 3-річну доньку лише через відеозв’язок у присутності матері.

Реклама

Нехтуючи цим рішенням, чоловік прийшов на дитячий майданчик, де дівчинка гуляла з бабусею, силоміць посадив дитину в автівку та зник.

Міжнародний розшук та затримання

Правоохоронці встановили, що киянин разом із новою дружиною та їхньою спільною дитиною таємно перетнули кордон, вивізши й викрадену дівчинку. Батька та дитину було оголошено в розшук по лінії Інтерполу.

Днями Генеральна інспекція з питань міграції Молдови встановила місцеперебування втікачів.

Дитину вже повернули матері — дівчинка знову вдома після місяців розлуки з братом та мамою.

Батька затримано в Молдові. Наразі вирішується питання про його екстрадицію до України.

Кримінальна відповідальність

Голосіївська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за двома статтями:

Реклама

Ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі або викрадення дитини. Ч. 1 ст. 382 КК України — умисне невиконання судового рішення.

Слідчі дії тривають. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до відповідного рішення суду.

Нагадаємо, у Варшаві 36-річний українець викрав 9-річного хлопчика. Підозрюваного уже затримала поліція. Викраденого 9-річного хлопчика вилучили у викрадача і передали під опіку медичних служб. Поліція затримала 36-річного громадянина України, колишнього партнера матері хлопчика, який не є біологічним батьком чи законним опікуном дитини.