Киянин у СЗЧ спалив кав’ярню на Лісовому масиві: це була помста (фото)

Спалена кав’ярня на Лісовому масиві в Києві / © Національна поліція України

У Києві судитимуть 39-річного чоловіка, який через образу співмешканки спалив кав’ярню на Лісовому масиві. Зловмиснику, який на момент вчинення злочину перебував у СЗЧ, загрожує тривале ув’язнення.

Про це повідомила поліція Києва.

Торік у вересні до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про загоряння в кав’ярні на вулиці Братиславській. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що причиною пожежі став навмисний підпал.

Правоохоронці з’ясували, що вночі невідомий підійшов до закладу, розбив каменем вітрину та кинув усередину пляшку із займистою сумішшю. Унаслідок цього було пошкоджено внутрішнє оздоблення приміщення та майно кав’ярні.

Чому чоловік підпалив кав’ярню в Києві?

Працівники поліції разом з аналітиками кримінального аналізу встановили причетність до злочину 39-річного мешканця Києва, який перебував у СЗЧ. За словами чоловіка, на такий крок його підштовхнула розповідь співмешканки про конфлікт із орендарем закладу. Коли киянин був напідпитку, він спершу вирушив до підприємця додому, а не заставши його, вирішив підпалити кав’ярню.

Поліцейські затримали фігуранта. Слідчі повідомили затриманому про в умисному знищенні або пошкодженні майна. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Підпал кав'ярні на Лісовому масиві в Києві (6 фото) © Національна поліція України

До слова, у лютому в Оболонському районі Києва 29-річний військовий у СЗЧ під час застілля підірвав гранату Ф-1 на кухні. Внаслідок вибуху загинув 45-річний власник квартири, ще одного чоловіка госпіталізували. Сам підривник дістав поранення ноги та був затриманий поліцією.