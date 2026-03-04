ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Киянин у СЗЧ спалив кав’ярню на Лісовому масиві: це була помста (фото)

Чоловік таким чином вирішив «провчити» власника закладу через образу своєї цивільної дружини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Спалена кав’ярня на Лісовому масиві в Києві

Спалена кав’ярня на Лісовому масиві в Києві / © Національна поліція України

У Києві судитимуть 39-річного чоловіка, який через образу співмешканки спалив кав’ярню на Лісовому масиві. Зловмиснику, який на момент вчинення злочину перебував у СЗЧ, загрожує тривале ув’язнення.

Про це повідомила поліція Києва.

Торік у вересні до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про загоряння в кав’ярні на вулиці Братиславській. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що причиною пожежі став навмисний підпал.

Правоохоронці з’ясували, що вночі невідомий підійшов до закладу, розбив каменем вітрину та кинув усередину пляшку із займистою сумішшю. Унаслідок цього було пошкоджено внутрішнє оздоблення приміщення та майно кав’ярні.

Чому чоловік підпалив кав’ярню в Києві?

Працівники поліції разом з аналітиками кримінального аналізу встановили причетність до злочину 39-річного мешканця Києва, який перебував у СЗЧ. За словами чоловіка, на такий крок його підштовхнула розповідь співмешканки про конфлікт із орендарем закладу. Коли киянин був напідпитку, він спершу вирушив до підприємця додому, а не заставши його, вирішив підпалити кав’ярню.

Поліцейські затримали фігуранта. Слідчі повідомили затриманому про в умисному знищенні або пошкодженні майна. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Підпал кав’ярні на Лісовому масиві в Києві (6 фото)

чоловік у СЗЧ спалив кавярню в Києві_3 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

чоловік у СЗЧ спалив кавярню в Києві_4 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

чоловік у СЗЧ спалив кавярню в Києві_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

чоловік у СЗЧ спалив кавярню в Києві_6 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

чоловік у СЗЧ спалив кавярню в Києві_1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

чоловік у СЗЧ спалив кавярню в Києві_5 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

До слова, у лютому в Оболонському районі Києва 29-річний військовий у СЗЧ під час застілля підірвав гранату Ф-1 на кухні. Внаслідок вибуху загинув 45-річний власник квартири, ще одного чоловіка госпіталізували. Сам підривник дістав поранення ноги та був затриманий поліцією.

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie