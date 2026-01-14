Кинув гранату в хостелі під час сварки: деталі інциденту у Києві

Підрив гранати

У ніч проти 9 січня, під час масованого обстрілу Києва, стався вибух в одному з хостелів на вулиці Жилянській. Інцидент стався через конфлікт між двома мешканцями закладу.

Про це повідомляє поліція Києва.

«Чоловіки нещодавно приїхали до столиці, разом вживали алкоголь, після чого між ними виникла сварка», — повідомили правоохоронці.

Під час суперечки один із чоловіків дістав гранату та кинув її в бік сусіда по кімнаті. Вибух стався у приміщенні хостелу.

«На щастя, ніхто не постраждав — 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті», — деталізували у поліції.

27-річного підозрюваного затримали. Йому вже повідомили про підозру у замаху на вбивство. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік намагався «ефектно» освідчитися коханій, та ледь не підірвав квартиру.

Стало відомо, що чоловік дістав гранату з тумбочки, передав її співмешканці та висмикнув запобіжне кільце, що привело гранату у бойову готовність. Після цього боєприпас упав поруч і вибухнув.

У суді йшлося про високу небезпечність ручної бойової гранати, призначеної для ураження живої сили. Незаконне поводження з таким боєприпасом у цивільних умовах створює значну суспільну загрозу та може бути використане лише для злочинних дій. Водночас суд першої інстанції врахував усі обставини, на які посилався адвокат, і призначив мінімальне покарання у межах санкції закону.