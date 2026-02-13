Нічний вибух у Києві: військовий у СЗЧ підірвав гранату в гостях, є загиблий

Поліція на місці підриву гранати в Києві / © Національна поліція України

У Києві в ніч проти 13 лютого чоловік підірвав гранату у квартирі, внаслідок чого загинула людина і ще двоє зазнали травм. Поліцейські затримали підривника, яким виявився військовий, що самовільно залишив частину.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент із підривом гранати стався близько 02:00 в Оболонському районі столиці.

За попередньою інформацією, 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, прийшов у гості до знайомого. У помешканні перебувала компанія з семи осіб, які разом пили алкоголь.

Згодом між присутніми виник раптовий конфлікт. Під час сварки чоловік підірвав гранату Ф-1 на кухні. У результаті вибуху 45-річний власник квартири загинув на місці, а 36-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Після проведення розшукових заходів патрульні та оперативники затримали підозрюваного. Він також отримав осколкові поранення ноги й нині перебуває під наглядом медиків та правоохоронців.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб.

Місце підриву гранати в Києві / © Національна поліція України

До слова, у січні в київському хостелі на Жилянській стався вибух через конфлікт між двома нетверезими мешканцями. Під час сварки 27-річний чоловік кинув гранату в бік 42-річного сусіда, який встиг сховатися в іншій кімнаті й не постраждав. Зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років тюрми за замах на вбивство.