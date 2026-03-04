ТСН в социальных сетях

Киевлянин в СОЧ сжег кофейню на Лесном массиве: это была месть (фото)

Мужчина таким образом решил «проучить» владельца заведения из-за оскорбления своей гражданской жены.

Ирина Лабьяк
Сожженная кофейня на Лесном массиве в Киеве

Сожженная кофейня на Лесном массиве в Киеве / © Национальная полиция Украины

В Киеве будут судить 39-летнего мужчину, который из-за оскорбления сожительницы сжег кафе на Лесном массиве. Злоумышленнику, который на момент совершения преступления находился в СОЧ, грозит длительное заключение.

Об этом сообщила полиция Киева.

В сентябре прошлого года в Деснянское управление полиции поступило сообщение о возгорании в кафе на улице Братиславской. На вызов выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Правоохранители выяснили, что ночью неизвестный подошел к заведению, разбил камнем витрину и бросил внутрь бутылку с горючей смесью. В результате была повреждена внутренняя отделка помещения и имущество кафе.

Почему мужчина поджег кофейню в Киеве?

Работники полиции вместе со специалистами криминального анализа установили причастность к преступлению 39-летнего жителя Киева, который находился в СОЧ. По словам мужчины, на такой шаг его подтолкнул рассказ сожительницы о конфликте с арендатором заведения. Когда киевлянин был пьян, он сначала отправился к предпринимателю домой, а не застав его, решил поджечь кафе.

Полицейские задержали фигуранта. Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Правоохранители уже завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения.

Поджог кафе на Лесном массиве в Киеве (6 фото)

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

К слову, в феврале в Оболонском районе Киева 29-летний военный в СОЧ во время застолья на кухне взорвал гранату Ф-1. В результате взрыва погиб 45-летний владелец квартиры, еще одного мужчину госпитализировали. Сам подрывник получил ранение ноги и был задержан полицией.

