Комбінова ранкова атака РФ по Києву: зросла кількість постраждалих

За останніми даними від місцевої влади, дві людини госпіталізовані до медичних закладів.

Станом на 10:20 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Києву зросла до 3-х осіб.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вранці понеділка, 2 вересня, Росія завдала комбінованого удару по Києву. Уламки збитих цілей впали у різних районах. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали спортзал, котельня МАУП, мечеть.

Ракетний удар РФ по Києву: який вигляд мають пошкоджені спортзал і котельня МАУП

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