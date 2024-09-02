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Комбінова ранкова атака РФ по Києву: зросла кількість постраждалих

Комбінова ранкова атака РФ по Києву: зросла кількість постраждалих

Ракетний удар по Києву 2 вересня / Фото: Київська міська військова адміністрація

За останніми даними від місцевої влади, дві людини госпіталізовані до медичних закладів.

Станом на 10:20 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Києву зросла до 3-х осіб.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. 

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці", - сказано у повідомленні. 

Нагадаємо, вранці понеділка, 2 вересня, Росія завдала комбінованого удару по Києву. Уламки збитих цілей впали у різних районах. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали спортзал, котельня МАУП, мечеть.

Ракетний удар РФ по Києву: який вигляд мають пошкоджені спортзал і котельня МАУП

Ракетний удар РФ по Києву: який вигляд мають пошкоджені спортзал і котельня МАУП

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