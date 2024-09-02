Комбинированная утренняя атака РФ по Киеву: выросло количество пострадавших

По последним данным от местных властей, два человека госпитализированы в медицинские учреждения.

По состоянию на 10:20 количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Киеву возросло до 3 человек.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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"По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу. Одному лицу оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы", — говорится в сообщении.

Напомним, утром понедельника, 2 сентября, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Обломки сбитых целей упали в разных районах. В результате атаки повреждения получили спортзал, котельная МАУП, мечеть.

Ракетный удар РФ по Киеву: как выглядят поврежденные спортзал и котельная МАУП

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