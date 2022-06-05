Кличко підтвердив інформацію про вибухи у столиці: подробиці

Кілька вибухів пролунили в Дарницькому та Дніпровському районах столиці
Очільник Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в столиці України.
Про це він повідомив у Telegram-каналі.
"Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація - згодом", - йдеться у повідомленні.
Раніше користувачі соцмереж повідомляли про вибухи у Києві. У столиці видно дим, який з’явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу.
У більшості областей України триває повітряна тривога.
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