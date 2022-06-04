Українські артилеристи показали потужне відео, як прицільно знищують військову техніку разом з окупантами

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на українській землі.
Цього разу ювелірну роботу показала 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
Відео роботи бригади опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.
"Українська артилерія продовжує методично нищити ворога. Бойова робота 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка", - коротко підписано допис.
На відеозаписі зафіксовано, як українські артилеристи точно влучають по військовій техніці окупантів. Після прицільних ударів ворожа техніка перетворюється на купку брухту, а окупанти згорають вщент.
Раніше повідомляли, українські захисники захопили БМД-4м окупантів, які скоювали звірства в Київській області. Як зазначили в ЗСУ, після невеличкого ремонту ворожа техніка виконуватиме бойові завдання, "а ось її екіпажу не допоможе вже нічого".
Читайте також:
- "Україна переможе": Блінкен прокоментував 100 днів війни
- "Бережіть себе заради них": Зеленська разом з батьками загиблих у війні дітей вшанували їхню пам’ять (фото)
- В Україні відкрили понад 20 справ через депортацію українців до РФ і Білорусі - Венедіктова