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В Києві видно дим, який з'явився після вибухів - соцмережі

В Києві видно дим, який з'явився після вибухів - соцмережі

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В Києві видно дим, який з'явився після вибухів - соцмережі

Фото: Фото з соціальних мереж

Залишайтеся в укриттях.

Користувачів соцмереж повідомляють про вибухи у Києві. У столиці видно дим, який з’явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу. 

У більшості областей України триває повітряна тривога.

Наразі інформація про вибухи перевіряється, але не варто нехтувати особистою безпекою. 

Повідомляють про 6 вибухи на лівій березі в Києві, дим над столицею стає все сильнішим. Також є інформація про вибухи у Дарницькому районі столиці. 

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