В Києві видно дим, який з'явився після вибухів - соцмережі

Залишайтеся в укриттях.
Користувачів соцмереж повідомляють про вибухи у Києві. У столиці видно дим, який з’явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу.
У більшості областей України триває повітряна тривога.
Наразі інформація про вибухи перевіряється, але не варто нехтувати особистою безпекою.
Повідомляють про 6 вибухи на лівій березі в Києві, дим над столицею стає все сильнішим. Також є інформація про вибухи у Дарницькому районі столиці.
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